Remco Evenepoel KEY

Il duplice campione olimpico Remco Evenepoel sarà al via del Tour de Romandie.

Swisstxt

Il belga ha scelto la corsa a tappa elvetica per mettersi in forma dopo l'infortunio di dicembrecausato da un incidente con un mezzo della Bpost. Gli organizzatori hanno pure annunciato che tra le due squadre invitate per il 2025 c'è la Tudor di Fabian Cancellara.