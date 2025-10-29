Da Kuala Lumpur arrivano notizie positive circa l’evoluzione del quadro clinico di Noah Dettwiler, vittima di un brutto incidente domenica prima della gara delle Moto3 sul circuito di Sepang.
«Le condizioni di Noah sono ora stabili e non più critiche. Continuerà a essere monitorato da vicino nel reparto di cure intensive», si legge nella nota diffusa su Instagram dalla sua squadra, la CIP Green Power Team.
Investito dal campione del mondo José Antonio Rueda, il 20enne pilota rossocrociato ha dovuto subire diverse operazioni d’urgenza.