Dopo il brutto incidente Buone notizie: le condizioni di Noah Dettwiler sono stabili e non più critiche

Swisstxt

29.10.2025 - 12:44

La caduta rovinosa di Noah Dettwiler in Malesia

La caduta rovinosa di Noah Dettwiler in Malesia

26.10.2025

Da Kuala Lumpur arrivano notizie positive circa l’evoluzione del quadro clinico di Noah Dettwiler, vittima di un brutto incidente domenica prima della gara delle Moto3 sul circuito di Sepang.

SwissTXT

29.10.2025, 12:44

29.10.2025, 13:00

«Le condizioni di Noah sono ora stabili e non più critiche. Continuerà a essere monitorato da vicino nel reparto di cure intensive», si legge nella nota diffusa su Instagram dalla sua squadra, la CIP Green Power Team.

Investito dal campione del mondo José Antonio Rueda, il 20enne pilota rossocrociato ha dovuto subire diverse operazioni d’urgenza.

