Borel Imago

Football: grande colpo dei Lugano Rebels, che hanno ingaggiato per la stagione 2024 il 35enne quarterback Diondre Borel.

In carriera l'americano ha militato in NFL con i Green Bay Packers, i Tampa Bay Buccaneers e i Tennessee Titans, senza però mai giocare. Pallamano: a 40 anni Andy Schmid ha deciso di terminare con effetto immediato la sua carriera da giocatore. Il recordman della Nazionale rossocrociata (1094 reti in 208 incontri) non disputerà quindi nemmeno i playoff con il Kriens-Luzern. In 12 stagioni in Bundesliga è stato eletto 5 volte MVP e con i Rhein-Neckar Löwen ha vinto 2 campionati, 1 Coppa tedesca e 1 Coppa Europa.

Swisstxt