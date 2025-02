Impresa

Grande prestazione della Spinelli Massagno che a Nosedo ha inflitto la prima sconfitta stagionale alla capolista Olympic Friborgo per 91-88 dopo un tempo supplementare.

Swisstxt

Sempre avanti sin dall'inizio, la SAM ha avuto la meglio grazie anche ai 25 punti di Morgan. Niente da fare per i Lugano Tigers che a Ginevra sono stati sconfitti 101-85. Per Ballard 26 punti e 19 rimbalzi. Ha invece chiuso al meglio la stagione regolare il Riva. Le momò hanno colto la prima vittoria superando il Pully per 69-59 al Palapenz (32 punti di Nelson) e possono così guardare fiduciose alla prossima fase.