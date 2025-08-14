  1. Clienti privati
Il messaggio commovente L'ex campione di ciclismo Fabian Cancellara in lutto: «Senza di te non sarei dove sono»

Nicolas Larchevêque

14.8.2025

Fabian Cancellara e la sua famiglia sono in lutto. L'ex ciclista bernese ha annunciato la morte del padre, Donato, sul suo account Instagram martedì. Gli ha reso un sentito omaggio.

Redazione blue Sport

14.08.2025, 18:22

«Arrivederci papà» scritto in italiano sui social.

Così Fabian Cancellara piange la morte del padre Donato.

La leggenda del ciclismo svizzero lo ha rivelato martedì sui social media, onorando la sua memoria con un messaggio toccante.

«Sei stato più di un padre, sei stato la mia guida, il mio più grande sostegno e la mia fonte di ispirazione. Mi hai insegnato il valore del duro lavoro, dell'impegno quotidiano e della dedizione.»

«Mi hai fatto salire sulla mia prima bicicletta e mi hai mostrato quanto lontano potessero portarmi le due ruote e la determinazione», ha scritto il 44enne di Berna.

«Senza di te non sarei dove sono oggi»

Prima di aggiungere: «In ogni successo e in ogni sfida della mia vita e della mia carriera, tu sei stato presente per me e per tutta la nostra famiglia. Non sarei davvero dove sono oggi senza di voi. Sono tempi duri, ma andrò avanti, con il sorriso sulle labbra, come hai sempre fatto e come vorresti che facessi».

Fabian Cancellara, che si è ritirato come ciclista professionista nel 2016, ha uno dei record più impressionanti nel mondo del ciclismo. Oltre ad aver vinto numerose gare classiche e titoli nazionali, ha conquistato due medaglie d'oro olimpiche a cronometro (2008 e 2016) ed è stato incoronato campione del mondo, sempre a cronometro, in ben quattro occasioni.

L'uomo che vanta anche 11 vittorie di tappa nei Grandi Giri (8 al Tour de France e 3 alla Vuelta) è ora il proprietario della squadra svizzera Tudor Pro Cycling Team, costituita nel 2018.

