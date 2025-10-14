Jean Alesi mette all'asta una delle sue Ferrari: «È estremamente rara»

L'ex pilota Jean Alesi si prepara a mettere all'asta una delle sue Ferrari di Formula 1 del 1992. IMAGO/PsnewZ

I collezionisti più facoltosi facciano attenzione: l'ex pilota Jean Alesi si sta preparando a mettere all'asta una delle sue Ferrari di Formula 1 del 1992, un pezzo unico stimato in diversi milioni di euro, ha dichiarato lunedì Artcurial all'AFP.

Agence France-Presse Gregoire Galley

Hai fretta? blue News riassume per te L'ex pilota francese Jean Alesi venderà all'asta una delle sue Ferrari.

L'auto gli è stata regalata dalla Scuderia alla fine della stagione 1992.

È estremamente raro che un pilota così iconico metta in vendita la propria vettura: in genere quelle appartengono ancora alle scuderie o a collezionisti privati. Mostra di più

La monoposto rossa, perfettamente funzionante con il suo motore V12 da 750 CV, fu regalata al pilota di Avignone dalla Scuderia alla fine della stagione 1992, quando si classificò settimo nel Campionato del Mondo vinto dal britannico Nigel Mansell (Williams-Renault).

Da allora si trova nella sala sportiva della villa dell'ex pilota.

«Durante l'ultimo Gran Premio di Monza ho avuto il piacere di tornare al volante della mia Ferrari di Formula 1 del 1995, anch'essa dotata di un motore V12 dalla caratteristica musicalità», spiega Jean Alesi.

«Quando sono tornato a casa, vedere la mia F92A del 1992 nella mia palestra mi ha convinto che doveva stare su una pista. Così ho deciso di metterla in vendita affinché un appassionato potesse riportarla in vita e far ruggire di nuovo quel leggendario V12! Sarà sostituita a casa dalla prima Tyrrell di Formula 1 della mia carriera, che ho ancora la fortuna di possedere».

Alesi, 61 anni, ha partecipato a 184 Gran Premi, vincendo il Gran Premio del Canada nel 1995 con i colori della Scuderia, per la quale ha guidato per cinque stagioni (1991-1995). L'ex pilota è ora presidente del Circuito Paul-Ricard.

Un'auto da quasi 4 milioni di euro

«La vettura è stimata tra i tre e i quattro milioni di euro e sarà il mercato a deciderne il prezzo», sottolinea Matthieu Lamoure, presidente di Artcurial Motorcars.

Ciò che rende questa vettura davvero unica è la sua provenienza: arriva direttamente dal pilota ufficiale, sicuramente il più popolare della sua generazione, con una guida spettacolare, a cui la Scuderia l'ha offerta alla fine della stagione 1992.

È estremamente raro che un pilota così iconico metta in vendita la propria vettura di F1. In genere, queste appartengono ancora alle scuderie o a collezionisti privati.

Un'asta veramente rara

L'asta, in cui saranno messe all'incanto 65 auto di prestigio, si terrà il 27 gennaio all'Hôtel Peninsula di Parigi.

Le auto di Formula 1 vengono vendute raramente sul mercato aperto, con una o due vendite all'anno, anche se quest'anno è un'eccezione: pochi mesi fa, Bernie Ecclestone, l'ex «uomo dei soldi della F1», ha venduto la sua prestigiosa collezione privata di 69 ex auto di F1.

Tutte sono state acquistate dal miliardario austriaco Mark Mateschitz, erede del marchio Red Bull. Anche alcune monoposto saranno messe all'asta da Artcurial Motorcars a dicembre.