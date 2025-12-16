  1. Clienti privati
Skicross Fanny Smith terza ad Arosa

Swisstxt

16.12.2025 - 20:21

La gara in notturna di Arosa ha regalato il secondo podio stagionale in tre gare a Fanny Smith, che sale a quota 86 top 3 in carriera su 167 partenze in Coppa del Mondo.

16.12.2025, 20:55

Sul breve tracciato grigionese, dove la partenza e i wu tang iniziali erano ancora più fondamentali rispetto alle altre prove dell’inverno, il successo in campo femminile è andato alla svedese Sandra Naeslund, mentre tra gli uomini ha trionfato il canadese Reece Howden.

Sixtine Cousin e Talina Gantenbein hanno chiuso al 5o e 6o posto, mentre Saskja Lack si è fermata ai quarti. Ryan Regez, Alex Fiva e Gil Martin sono stati tutti eliminati invece agli ottavi.

