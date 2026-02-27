È stato Raul Fernandez ad alzare il pugno al cielo nella gara sprint del GP dei Paesi Bassi.

Ad Assen, al termine di una gara divertente e ricca di sorpassi, lo spagnolo ha preceduto il compagno di squadra Ai Ogura e Fabio Di Giannantonio.

La giornata è stata dominata da Aprilia, visto che Jorge Martin ha ottenuto la pole davanti al giapponese e a Marco Bezzecchi.

Solo sesta e settima le due Ducati di Bagnaia e Marquez.

Nelle qualifiche delle altre classi, David Alonso è stato il più veloce in Moto2, mentre in Moto3 a partire davanti a tutti sarà Maximo Quiles.