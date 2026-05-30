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Moto Fernandez vince sprint al Mugello

Swisstxt

30.5.2026 - 15:38

Raul Fernandez
Raul Fernandez
KEY

Raul Fernandez ha vinto la sprint del GP d'Italia al Mugello.

SwissTXT

30.05.2026, 15:38

Lo spagnolo dell'Aprilia ha preceduto il connazionale Jorge Martin e l'italiano Fabio Di Giannantonio. Per il numero 25 è la prima vittoria in una gara corta, dopo il successo nel GP domenicale in Australia l'anno scorso. Marc Marquez, quarto nelle prove, si è piazzato quinto. Marco Bezzecchi, leader del Mondiale e migliore nelle prove ufficiali, ha chiuso ai piedi del podio In Moto2 il leader del campionato Manuel Gonzalez ha ottenuto la pole. Nella Moto3 è invece stato David Almansa a stampare il miglior crono.

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