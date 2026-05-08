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Per il rientro a casa Treni FFS supplementari per i Mondiali di hockey

SDA

8.5.2026 - 12:26

Il torneo prenderà il via fra una settimana esatta.
Il torneo prenderà il via fra una settimana esatta.
Keystone

Le FFS amplieranno la propria offerta in occasione dei Mondiali di hockey su ghiaccio, che si terranno nella seconda metà di maggio a Zurigo e Friburgo.

Keystone-SDA

08.05.2026, 12:26

08.05.2026, 12:27

Verranno messi a disposizione dei tifosi treni supplementari per il rientro a casa dopo le partite più sentite, anche in caso di overtime.

Per un totale di dieci serate, ossia per le partite della Nazionale svizzera nonché per quelle della fase a eliminazione diretta (quarti, semifinali e finale), le FFS hanno previsto convogli extra per il viaggio di ritorno da Zurigo Altstetten fino a Losanna.

Questi treni fermeranno ad Aarau, Olten (SO), Berna, Friburgo, Romont (FR) e Palézieux (VD), si legge in una nota odierna.

Nessun problema qualora i match dovessero prolungarsi con l'appendice dei supplementari o dei rigori: i treni aspetteranno la fine prima di partire. Le FFS forniranno informazioni su eventuali modifiche direttamente alla pista e sulla loro app.

Con un biglietto valido per la partita, i fan potranno inoltre usufruire gratuitamente dei mezzi pubblici nei giorni degli incontri. Ciò vale per tutte le zone ZVV (Zurigo) e Frimobil (Friburgo).

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