A due mesi esatti dalla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 la fiamma olimpica ha iniziato il suo viaggio attraverso l’Italia.
Primo di 10’001 tedofori è stato il nuotatore Gregorio Paltrinieri, il quale ha portato la torcia intorno alla pista dello Stadio dei Marmi al Foro Italico di Roma, iniziando un percorso di 12’000km che attraverserà tutte le 110 province italiane prima di arrivare a San Siro il 6 febbraio.
Tra i primi tedofori figurano anche Gianmarco Tamberi, Matteo Berrettini, Andrea Bargnani e Max Biaggi.