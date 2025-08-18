  1. Clienti privati
Dal 30 agosto in Vallese 119 elvetici ai Mondiali casalinghi di mountain bike, tra cui Filippo Colombo

Swisstxt

18.8.2025 - 15:17

Filippo
Filippo

Saranno ben 119 gli elvetici che prenderanno parte ai Mondiali casalinghi di mountain bike.

SwissTXT

18.08.2025, 15:17

18.08.2025, 15:22

Alla manifestazione, in programma in Vallese a partire dal 30 di agosto, ci sarà Filippo Colombo, uno dei sette scelti nella categoria élite del cross-country tra gli uomini.

Insieme a lui Nino Schurter (alla sua ultima tornata) e Mathias Flueckiger.

Sette pure le donne nelle stessa categoria, dove Alessandra Keller sarà tra la favorite.

Il Ticino sarà rappresentato anche da Claudia Grassi, Franca Rudolph ed Alessandro Maghetti nell'enduro e da Léo Vadon nella maratona.

