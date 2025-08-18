Saranno ben 119 gli elvetici che prenderanno parte ai Mondiali casalinghi di mountain bike.
Alla manifestazione, in programma in Vallese a partire dal 30 di agosto, ci sarà Filippo Colombo, uno dei sette scelti nella categoria élite del cross-country tra gli uomini.
Insieme a lui Nino Schurter (alla sua ultima tornata) e Mathias Flueckiger.
Sette pure le donne nelle stessa categoria, dove Alessandra Keller sarà tra la favorite.
Il Ticino sarà rappresentato anche da Claudia Grassi, Franca Rudolph ed Alessandro Maghetti nell'enduro e da Léo Vadon nella maratona.