Filippo Colombo
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Filippo Colombo non potrà nemmeno cercare di difendere la maglia di campione svizzero.
Il 28enne, che è ancora sulla via del recupero dalla frattura del perone della gamba destra, lo ha annunciato su Instagram con un post.
«È stato un onore indossare la maglia con la croce svizzera negli ultimi due anni – ha scritto il biker ticinese – purtroppo, domani non avrò nemmeno il privilegio di scendere in campo per difenderla».
«La frattura del perone mi causa ancora molto dolore e, per qualche strana ragione, dall’inizio di questa settimana il dolore si è intensificato di nuovo».