  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mountain bike Filippo Colombo secondo a Leogang, Sina Frei trionfa nella gara femminile

Swisstxt

12.6.2026 - 17:58

È andata in scena la terza tappa dell'anno (immagine d'archivio).
È andata in scena la terza tappa dell'anno (immagine d'archivio).
KEYSTONE

Decima gara stagionale di Coppa del Mondo di Mountain bike, e la Svizzera ha già conquistato 10 podi.

SwissTXT

12.06.2026, 17:58

12.06.2026, 19:17

Gli ultimi due sono arrivati nello short track di Leogang grazie a Filippo Colombo e Sina Frei, emersi dal fango.

Nella 3a tappa dell'anno il ticinese si è inchinato solo al danese Simon Andreassen, evitando di poco due cadute dopo che Luca Martin (alla fine 3o) e Martin Vidaurre (all'ultima curva) sono andati a terra davanti a lui.

In campo femminile l'elvetica ha colto la sua 3a vittoria stagionale e consolidato il primo posto nella generale. Dietro di lei la svedese Jenny Rissveds e la connazionale Alessandra Keller.

I più letti

Dopo Laila, una nuova passione per Sinner: ecco perché guarda alla Sardegna
Cade elicottero sulle rive del Lago Maggiore, muore uno svizzero, 3 i feriti
Haaland si scatena nel tempio dell’hockey - il Canada dovrà fare a meno del suo capitano contro la Bosnia
Belen Rodriguez rompe il silenzio: «È arrivato il momento di dire la mia»
Quanto pagheresti per la 13esima AVS? Scoprilo con il nostro calcolatore

Altre notizie

Volley. Doppietta elvetica per la Svizzera nella European League

VolleyDoppietta elvetica per la Svizzera nella European League

Fra tensioni e celebrazioni. «Vamos Mexico» e «Fiesta», il via della Coppa fa il giro del mondo

Fra tensioni e celebrazioni«Vamos Mexico» e «Fiesta», il via della Coppa fa il giro del mondo

Ciclismo. Van Aert lascia il Tour Aura

CiclismoVan Aert lascia il Tour Aura