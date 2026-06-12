Decima gara stagionale di Coppa del Mondo di Mountain bike, e la Svizzera ha già conquistato 10 podi.

È andata in scena la terza tappa dell'anno (immagine d'archivio).

Gli ultimi due sono arrivati nello short track di Leogang grazie a Filippo Colombo e Sina Frei, emersi dal fango.

Nella 3a tappa dell'anno il ticinese si è inchinato solo al danese Simon Andreassen, evitando di poco due cadute dopo che Luca Martin (alla fine 3o) e Martin Vidaurre (all'ultima curva) sono andati a terra davanti a lui.

In campo femminile l'elvetica ha colto la sua 3a vittoria stagionale e consolidato il primo posto nella generale. Dietro di lei la svedese Jenny Rissveds e la connazionale Alessandra Keller.