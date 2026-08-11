Serata complicata per Noè Ponti agli Europei di Parigi. Il 25enne ticinese ha concluso all’ottavo e ultimo posto la finale dei 50 metri delfino, rimandando così l’appuntamento con il primo oro continentale in vasca lunga.

A condizionare la prova dell’atleta del Gambarogno è stato un problema avvenuto subito dopo la partenza. I suoi occhialini si sono girati durante il tuffo, un'inconveniente lo ha costretto a disputare praticamente tutta la gara in condizioni tutt’altro che ideali.

«Ho cercato di fare del mio meglio ma ovviamente nuotare con gli occhi aperti e con su le lenti non è la cosa più piacevole del mondo», ha spiegato il ticinese alla RSI al termine della gara.

«Questo è lo sport»

Ponti ha toccato la parete in 22”91, un crono che non gli ha permesso di inserirsi nella lotta per il podio.

«Non ero nemmeno nervoso, anzi ero carico e tranquillo, probabilmente mi sono deconcentrato dopo il tuffo», ha analizzato il 25enne.

«Questo è lo sport e domani c’è un’altra gara, quindi si volta pagina», ha poi concluso.

La vittoria è andata al russo Egor Kornev, che ha chiuso in 22”52. Alle sue spalle si sono piazzati il francese Maxime Grousset e il bielorusso Pekarski.

Per Ponti resta dunque la delusione di una finale segnata da un imprevisto arrivato nel momento decisivo.