NBA Per la prima volta dal 2007 LeBron James non chiude una gara in doppia cifra

Swisstxt

5.12.2025 - 09:59

Reuters

Dopo 1297 partite consecutive è finita una delle strisce più impressionanti della storia NBA.

SwissTXT

05.12.2025, 09:59

05.12.2025, 10:01

Parliamo di quella di LeBron James, che dal lontano 5 gennaio 2007 aveva chiuso ogni gara in doppia cifra e che invece nella notte ha visto la serie interrompersi, fermandosi a soli otto punti contro i Toronto Raptors.

Nella sua carriera può vantare più presenze alle Finals (10) che gare chiuse in singola cifra (9), dominando la classifica delle partite consecutive da almeno 10 punti davanti a mostri sacri come Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone e Kevin Durant.

