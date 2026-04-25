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Basket, playoff La SAM perde anche gara-3 e finisce così la stagione

Swisstxt

25.4.2026 - 19:26

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E' calato il sipario sulla stagione del Massagno, sconfitto anche in gara-3 nella serie dei quarti di playoff per mano degli Starwings con il punteggio di 89-86 e quindi eliminato.

SwissTXT

25.04.2026, 19:26

25.04.2026, 19:27

A Nosedo i renani hanno messo subito il naso avanti arrivando fino al +17 di vantaggio. I fratelli Mladjan (per Marko 25 punti e 11 rimbalzi, per Dusan 17 punti con 4/8 da tre) e compagni non hanno però mollato, permettendo alla SAM di rientrare fino alla parità.

Nel finale di match i ticinesi hanno avuto anche la palla per vincerla, ma l’azione personale di Farmer non ha avuto fortuna.

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