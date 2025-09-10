  1. Clienti privati
Basket Finlandia e Germania in 1/2

Swisstxt

10.9.2025 - 22:17

Finlandia
Finlandia
Imago

La seconda semifinale di Eurobasket vedrà sfidarsi la sorprendente Finlandia e la Germania campione del mondo, che hanno sconfitto rispettivamente la Georgia e Slovenia.

SwissTXT

10.09.2025, 22:17

Jantunen, miglior marcatore dei suoi con 19 punti, e compagni hanno superato l’altra sorpresa di questa edizione per 93-79 grazie al vantaggio che sono riusciti a creare nella prima metà di gara (+17) e poi gestire nel finale. Dopo essere stati sotto di ben 11 punti al termine del primo quarto i tedeschi sono invece riusciti a rimontare la Slovenia e imporsi con il risultato di 99-91, nonostante un Doncic da 39 punti

Video correlati

Rayo Vallecano - Barcelona 1-1

Rayo Vallecano - Barcelona 1-1

LALIGA | 3ème journée | Saison 25/26

31.08.2025

YB – Lugano 3:1

YB – Lugano 3:1

Super League | 5° turno | stagione 25/26

31.08.2025

Servette – Lucerna 2:2

Servette – Lucerna 2:2

Super League | 5° turno | stagione 25/26

31.08.2025

Più video

