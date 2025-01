I leader delle due squadre: il quarterback degli Eagles Jalen Hurts e quello dei Chiefs Patrick Mahomes. Keystone

Otto milioni di dollari. Tanto è arrivato a costare uno spazio pubblicitario durante il Super Bowl del 9 febbraio prossimo. Oltre dieci inserzioni sono state vendute da Fox per quella cifra, considerata un record.

SDA

È superiore a quella di oltre sette milioni stimata lo scorso novembre, quando l'emittente che manderà in onda la finale del campionato di football americano aveva annunciato un tutto esaurito degli spazi pubblicitari.

Stando a una fonte di Cnbc, gran parte degli spazi era stata venduta la primavera scorsa e per quelli rimasti i prezzi sono lievitati. A dimostrazione dell'appetito per pubblicizzare un marchio durante l'evento sportivo dell'anno negli Stati Uniti è il balzo del prezzo nelle fasi finali della vendita: di solito cresce di 100 mila dollari con l'avvicinarsi della finale.

Quest'anno l'aumento del prezzo di uno spazio pubblicitario è stato di quasi 500 mila dollari.

Durante la sfida in programma a New Orleans tra i Philadelphia Eagles e i Kansas City Chiefs andranno in onda spot di inserzionisti tradizionali come produttori di auto, di bevande e di cibo. Tuttavia, è in crescita la partecipazione dai settori farmaceutico e dell'intelligenza artificiale. In termini di durata, ci saranno più spot da 60 secondi e meno da 15 o 30 secondi (generalmente più popolari).

SDA