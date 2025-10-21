  1. Clienti privati
Sci FIS, no a russi e bielorussi ai Giochi Olimpici

Swisstxt

21.10.2025 - 21:40

Johan Eliasch
Johan Eliasch
KEY

La FIS ha deciso che non permetterà a russi e bielorussi di partecipare alle qualificazioni per i Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026.

SwissTXT

21.10.2025, 21:40

21.10.2025, 22:03

La FIS organizza le competizioni di sci alpino, sci nordico, freestyle e snowboard.

Per Parigi 2024, il CIO aveva autorizzato la partecipazione agli atleti dei due Paesi a titolo neutrale, ma ha lasciato alle singole federazioni internazionali dei vari sport la decisione se ammetterli o no alle qualificazioni.

Una decisione che peserà molto nel fondo: a Pechino 2022, gli atleti russi hanno conquistato quasi un terzo delle medaglie distribuite.

