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Basket Flagg nella storia della NBA con 51 punti

Swisstxt

4.4.2026 - 10:12

Cooper Flagg
Cooper Flagg
KEY

Grazie a una serata da ben 51 punti Cooper Flagg è entrato nella storia della NBA.

SwissTXT

04.04.2026, 10:12

04.04.2026, 10:35

Finora infatti mai nessuno sotto i 20 anni aveva superato quota 50 in un singolo match.

La prestazione del 19enne non è però bastata a evitare la sconfitta ai suoi Dalla Mavericks, superati 138-127 dagli Orlando Magic.

Brutte notizie per i Los Angeles Lakers, che hanno perso Luka Doncic per infortunio. Lo sloveno ha subito un infortunio muscolare alla gamba sinistra e rischia di dover saltare l'inizio dei playoff, che prenderanno il via fra due settimane.

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