Lars Forster KEY

Il cross-country della prova di Coppa del Mondo di Nove Mesto ha visto un nuovo piazzamento sul podio per la Svizzera.

Swisstxt

In Cechia Lars Forster ha ottenuto in volata il terzo posto. Davanti a lui, come ieri, Christopher Blevins (vincitore) e Victor Koretzky (secondo), mentre Filippo Colombo ha chiuso 12o.

Mathieu van der Poel, di ritorno alla MTB, è caduto due volte e ha dovuto ritirarsi.

In campo femminile Alessandra Keller si è confermata al quarto posto. Nella gara vinta dall'austriaca Mona Mitterwallner è entrata in top 10 anche Nicole Koller, ottava.