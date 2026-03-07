  1. Clienti privati
Basket Fortune alterne per le ticinesi

Swisstxt

7.3.2026 - 20:17

Trey Moses
Ti-Press
Ti-Press

Ci voleva la pausa per rivitalizzare i Tigers.

SwissTXT

07.03.2026, 20:17

07.03.2026, 20:20

A due settimane dall’ultima uscita, e dopo quattro ko consecutivi, gli uomini di Montini hanno offerto una delle loro migliori prestazioni stagionali, espugnando Neuchâtel per 79-77 malgrado un grosso spavento finale. La vittoria odierna rilancia dunque le ambizioni in ottica playoff: ora Nyon e Monthey – agganciati a quota 8 – possono iniziare a preoccuparsi.

La trasferta romanda si è invece rivelata decisamente più amara per la Spinelli Massagno, che, orfana di Hayes e dei fratelli Mladjan, ha incassato un pesantissimo 119-56 a Ginevra.

