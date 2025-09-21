Anche nell’ultima gara di una carriera leggendaria Shelly-Ann Fraser-Pryce è riuscita a mettersi al collo una medaglia.
La 39enne ha conquistato l’argento con la Giamaica nella 4x100m stravinta sotto la pioggia battente di Tokyo dalle statunitensi.
Anche in campo maschile hanno dominato gli USA. Sorpresona invece nella 4x400m in cui il Botswana è diventata la prima nazione africana a imporsi.
Titoli iridati nell’ultimo giorno pure per l’australiana Nicola Olyslagers (alto), il tedesco Leo Neugebauer (decathlon) e l’americano Cole Hocker (5000m).