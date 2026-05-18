Fratture, interventi d'urgenza e il messaggio dall'ospedale: la drammatica domenica di Alex Marquez e Johann Zarco

Momento shock in MotoGP: Alex Márquez cade brutalmente 18.05.2026

Il Gran Premio di Catalogna lascia il segno: brutte cadute e stop forzati per Alex Marquez e Johann Zarco. La domenica di Barcellona si chiude con un bilancio pesante per i due piloti della MotoGP, entrambi costretti a fare i conti con seri infortuni rimediati nei rispettivi incidenti.

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

Hai fretta? blue News riassume per te Il Gran Premio di Catalogna della MotoGP è stato segnato dai gravi incidenti che domenica hanno visto coinvolti Alex Marquez e Johann Zarco.

Nonostante la frattura marginale a una vertebra cervicale e alla clavicola, Marquez ha rassicurato tutti sui social direttamente dal letto d'ospedale prima di sottoporsi all'intervento chirurgico.

Il bilancio medico è invece pesantissimo per Zarco, al quale sono state diagnosticate la lacerazione di entrambi i crociati e del menisco del ginocchio sinistro, oltre a una lesione alla caviglia. Mostra di più

Domenica sera, direttamente dal suo letto d'ospedale, Alex Marquez si è mostrato con il sorriso sulle labbra.

In una foto postata su Instagram, il pilota spagnolo – che indossa uno spesso tutore per il collo ma punta il pollice verso l'alto – ha voluto rassicurare tutti: «Tutto sotto controllo! Devo operarmi stasera, ma non potrei essere in mani migliori. Grazie a tutti voi per la vostra solidarietà e per i messaggi gentili che sto ricevendo».

Qualche ora prima, il portacolori della Gresini Ducati era stato vittima di un brutto incidente. Sebbene fosse subito circolata la notizia che il pilota fosse fuori pericolo, in un primo momento non erano emersi ulteriori dettagli.

Adesso il quadro clinico è chiaro: Marquez ha subito una frattura marginale della vertebra C7, che dovrà essere esaminata più da vicino.

Nella stessa serata di domenica, invece, si è reso necessario un intervento chirurgico per fissare con una placca la clavicola fratturata.

Un duro colpo per lo spagnolo, che appena il giorno prima aveva trionfato nella gara sprint del GP di Catalogna.

Il fratello infortunato è sollevato

Anche il campione del mondo in carica Marc Marquez, fratello di Alex, ha voluto esprimere il suo sollievo postando una foto sui social accompagnata da una frase emblematica: «Oggi sono solo grato».

Una consapevolezza, la sua, dettata dal sapere che le conseguenze avrebbero potuto essere ben peggiori. Lo stesso Marc Marquez, d'altronde, era caduto pesantemente lo scorso 9 maggio, riportando la frattura del metatarso destro per la quale era stato a sua volta operato.

Anche Johann Zarco subisce un grave infortunio

La domenica di Barcellona è stata amara anche per Johann Zarco, rimasto vittima di un grave incidente poco dopo la ripresa della corsa. Un'interruzione che era stata causata precedentemente proprio dalle operazioni di soccorso e recupero di Alex Marquez.

Il bilancio medico per il francese è pesante: secondo un comunicato ufficiale del suo team, sul circuito di Montmeló il 35enne ha riportato la lacerazione dei legamenti crociati anteriore e posteriore e del menisco mediale del ginocchio sinistro.

Oltre ai gravi danni al ginocchio, i medici hanno diagnosticato al pilota della MotoGP anche una lesione alla caviglia sinistra.