Atletica Frey e Kora in semifinale nei 100 m ai Mondiali di Tokyo

Swisstxt

13.9.2025 - 13:38

Salomé Kora
Salomé Kora
Imago

Géraldine Frey e Salomé Kora si sono qualificate per le semifinali dei 100 metro ai mondiali di Tokyo.

SwissTXT

13.09.2025, 13:38

13.09.2025, 13:43

La 28enne di Zugo ha concluso come terza della sua serie con il crono di 11"25 mentre la la sangallese si è invece presa il secondo posto della sua batteria con il tempo di 11"23. Non è invece riuscita a guadagnarsi un posto per la finale del salto in lungo Annik Kaelin.

Nelle qualifiche la grigionese è stata autrice di una controprestazione (primo balzo di 6,35m e poi due nulli). Niente da fare nemmeno per le due rossocrociate in gara nelle qualifiche dei 1’500m, Lilly Naegeli e Joceline Wind.

