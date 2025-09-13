Salomé Kora Imago

Géraldine Frey e Salomé Kora si sono qualificate per le semifinali dei 100 metro ai mondiali di Tokyo.

La 28enne di Zugo ha concluso come terza della sua serie con il crono di 11"25 mentre la la sangallese si è invece presa il secondo posto della sua batteria con il tempo di 11"23. Non è invece riuscita a guadagnarsi un posto per la finale del salto in lungo Annik Kaelin.

Nelle qualifiche la grigionese è stata autrice di una controprestazione (primo balzo di 6,35m e poi due nulli). Niente da fare nemmeno per le due rossocrociate in gara nelle qualifiche dei 1’500m, Lilly Naegeli e Joceline Wind.