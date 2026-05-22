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Automobilismo Byd accelera le trattative per l'ingresso nella Formula 1

SDA

22.5.2026 - 09:01

La vicepresidente Stella Li avrebbe incontrato l'ex team principal della Red Bull Christian Horner.
La vicepresidente Stella Li avrebbe incontrato l'ex team principal della Red Bull Christian Horner.
Keystone

Byd punta alla Formula 1. Il colosso cinese delle e-car sta intensificando le sue trattative per fare l'ingresso nel Circus a seguito di un incontro tenutosi a Cannes con l'ex capo della Red Bull Racing, Christian Horner.

Keystone-SDA

22.05.2026, 09:01

22.05.2026, 09:02

Si tratta dell'ultimo tentativo da parte del brand di accrescere il profilo globale, maturato a seguito dei colloqui intercorsi sul tema la scorsa settimana tra Stella Li, vicepresidente esecutivo di Byd, e Horner.

L'azienda, ha riferito il Financial Times in base a due persone a conoscenza del dossier, intende tenere ulteriori incontri con figure di spicco del mondo della F1 e della Fia, l'organo di governo dello sport. Tuttavia, le stesse fonti hanno precisato che le trattative con il più grande produttore mondiale di veicoli elettrici si trovano ancora in fase preliminare e non vi è alcuna garanzia che la casa automobilistica faccia effettivamente il suo ingresso in F1.

Non è ancora chiaro se Byd intenda produrre una propria 'power unit' o diventare cliente di un fornitore di motori: tra le possibili vie d'accesso alla F1 figurano l'acquisizione di quote di una scuderia già esistente o l'aggiunta di un dodicesimo team alla griglia di partenza.

Qualora gli sforzi dovessero avere successo, l'iniziativa di Byd in F1 segnerebbe una pietra miliare per le case automobilistiche cinesi che si stanno espandendo rapidamente nei mercati globali con veicoli elettrici e ibridi.

Tra i marchi cinesi, Byd è uno di quelli in più rapida crescita in Europa, avendo effettuato ingenti investimenti per la costruzione di nuovi stabilimenti e reti di concessionarie al fine di incrementare i profitti al di fuori della Cina, dove le vendite hanno subito una flessione a causa della feroce concorrenza domestica.

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