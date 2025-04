Fuchs freshfocus

Equitazione: Martin Fuchs non è riuscito a salire sul podio nelle Finali di Coppa del Mondo di Basilea.

In buona posizione dopo le prime due prove, lo zurighese in sella a Leone Jei ha commesso due errori decisivi nella quarta e ultima gara che lo hanno retrocesso in 9a posizione. Ha vinto il francese Julien Epaillard.