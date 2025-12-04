Dettwiler Keystone

Noah Dettwiler non gareggerà in sella a una moto del team SIC58 Squadra Corse la prossima stagione.

L'annuncio dell’accordo con il team di Moto3 era arrivato quando il 20enne era ancora in terapia intensiva a Kuala Lumpur dopo il terribile incidente.

«Non è ancora chiaro quando sarò completamente guarito, quindi non sarebbe giusto imbarcarmi in un viaggio così importante senza avere certezze sufficienti», ha dichiarato in un post sui social media.

Il solettese ha sottolineato che «la riabilitazione sta andando bene e sto facendo progressi significativi».