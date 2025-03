Pedersen Imago

Mads Pedersen ha trionfato per la 3a volta, la 2a consecutiva, alla Gand-Wevelgem, festeggiando con un exploit la sua 50a vittoria in carriera.

Swisstxt

Il danese ha fatto corsa in testa per 56km, tagliando il traguardo in solitaria. La volata per il 2o posto ha premiato il belga Tim Merlier, che ha preceduto al fotofinish l'italiano Jonathan Milan.

I quattro elvetici in gara, Stefan Bissegger, Silvan Dillier, Fabian Lienhard e Johan Jacobs hanno concluso con il gruppo a 49» dal vincitore.