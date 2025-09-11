Filippo Ganna ha messo la sua firma sulla Vuelta 2025.
L’italiano ha fatto sua la cronometro di 12,2km di Valladolid, 18a frazione del Grande Giro spagnolo, chiudendo la prova con il perfetto tempo di 13’00».
Alle sue spalle l’australiano Jay Vine, attardato di appena 1 secondo, e Joao Almeida, che con un ritardo di 8» ha rosicchiato dieci secondi al leader della generale, Jonas Vingegaard (9o a 18"), ancora in rosso ma con un vantaggio di soli 40» sul portoghese.
Buona prova anche per Stefan Kueng, che ha stampato il sesto tempo (a 12» dall’italiano).