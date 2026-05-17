  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

GP di Catalogna MotoGP: gara interrotta dopo un grave incidente ad Alex Marquez. Alla fine vince Fabio Di Giannantonio

SDA

17.5.2026 - 15:42

Il Gran Premio di Catalunya della MotoGP è stato interrotto dopo un grave incidente a metà gara sul circuito di Montmelo. Diversi piloti sono stati coinvolti, tra cui Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio, che ha però poi vinto la gara dopo la seconda partenza.

,

Keystone-SDA, Redazione blue Sport

17.05.2026, 15:42

17.05.2026, 15:43

Lo spagnolo Alex Marquez (Ducati-Gresini), che stava lottando con Pedro Acosta (KTM) per la testa della corsa, si è schiantato contro il connazionale, che ha avuto un problema tecnico.

Il catalano è poi finito nella ghiaia ed è caduto ad alta velocità, mentre la sua moto è andata in testacoda prima di ricadere in pista a pezzi.

Anche l'italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) è caduto dopo essere stato colpito da una ruota della Ducati di Marquez, completamente distrutta.

La gara è stata immediatamente interrotta con la bandiera rossa e una seconda partenza è stata data dopo che la pista è stata ripulita.

Acosta è riuscito a rientrare ai box con la ruota posteriore forata grazie all'aiuto dei due piloti Yamaha-Pramac che lo hanno affiancato per evitare che cadesse, mentre il francese Johann Zarco (Honda-LCR) sembrava essere stato colpito da detriti mentre zoppicava gravemente dalla sua moto.

Alex Marquez, che era cosciente all'arrivo dell'equipe medica, è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

I più letti

Louisiana: il capo di una ditta regala 240 milioni ai dipendenti. Ma a una condizione. Ecco quale
Scatti d'ira con Carlo? Un nuovo libro mostra il vero carattere del principe William
L'OMS lancia l'emergenza sanitaria mondiale per un raro ceppo di Ebola: «L'epidemia potrebbe essere già più estesa»
Fan comprano un biglietto aereo per acquistare il nuovo orologio Royal Pop Swatch al duty-free
MotoGP: gara interrotta dopo un grave incidente ad Alex Marquez. Alla fine vince Fabio Di Giannantonio
La Bulgaria vince l'Eurovision Song Contest, Sal Da Vinci solo quinto

Altre notizie

Brevi. Roller Biasca ko in gara-1

BreviRoller Biasca ko in gara-1

Ciclismo. A Narvaez l'ottava tappa del Giro d'Italia

CiclismoA Narvaez l'ottava tappa del Giro d'Italia

Moto. In Catalogna la sprint va ad Alex Marquez

MotoIn Catalogna la sprint va ad Alex Marquez