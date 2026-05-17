MotoGP: gara interrotta dopo un grave incidente ad Alex Marquez. Alla fine vince Fabio Di Giannantonio

Il Gran Premio di Catalunya della MotoGP è stato interrotto dopo un grave incidente a metà gara sul circuito di Montmelo. Diversi piloti sono stati coinvolti, tra cui Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio, che ha però poi vinto la gara dopo la seconda partenza.

DRAPEAU ROUGE EN CATALOGNE 🔴



ENORME CRASH d'Alex Marquez suite au problème technique de Pedro Acosta 🤯



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Keystone-SDA, Redazione blue Sport ATS

Lo spagnolo Alex Marquez (Ducati-Gresini), che stava lottando con Pedro Acosta (KTM) per la testa della corsa, si è schiantato contro il connazionale, che ha avuto un problema tecnico.

Il catalano è poi finito nella ghiaia ed è caduto ad alta velocità, mentre la sua moto è andata in testacoda prima di ricadere in pista a pezzi.

Anche l'italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) è caduto dopo essere stato colpito da una ruota della Ducati di Marquez, completamente distrutta.

La gara è stata immediatamente interrotta con la bandiera rossa e una seconda partenza è stata data dopo che la pista è stata ripulita.

Acosta è riuscito a rientrare ai box con la ruota posteriore forata grazie all'aiuto dei due piloti Yamaha-Pramac che lo hanno affiancato per evitare che cadesse, mentre il francese Johann Zarco (Honda-LCR) sembrava essere stato colpito da detriti mentre zoppicava gravemente dalla sua moto.

Alex Marquez, che era cosciente all'arrivo dell'equipe medica, è stato trasportato in ospedale per accertamenti.