Gian-Luca Gartmann KEY

Gian-Luca Gartmann nei 50m rana e Marius Toscan nei 200m delfino sono stati eliminati chiaramente nelle batterie dei Mondiali in vasca lunga di Singapore, nonostante abbiano disputato due buone prove.

Swisstxt

Il 22enne zurighese ha migliorato il suo personale portandolo a 28"10, ma non è bastato per fare meglio del 44o posto, mancando la semifinale.

Il 23enne sangallese ha chiuso in 1'58"60 (22o), a 13 centesimi dal suo record, in una gara orfana di Noè Ponti, che per questa edizione iridata non aveva messo nel programma la distanza più lunga nella sua specialità.