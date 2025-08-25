  1. Clienti privati
Ciclismo Gaudu vince la terza tappa della Vuelta

Swisstxt

25.8.2025 - 17:59

David Gaudu
David Gaudu
Imago

David Gaudu si è preso di forza il successo nella terza tappa della Vuelta, tagliando per primo il traguardo di Ceres al termine di un braccio di ferro con Mads Pedersen, il grande favorito di giornata.

SwissTXT

25.08.2025, 17:59

25.08.2025, 18:02

In terza posizione ha chiuso Jonas Vingegaard, che ha così mantenuto la maglia rossa di leader pur con lo stesso tempo del vincitore odierno.

Con l'ultimo superstite della fuga di due uomini ripreso ai -20, a fare il forcing sullo strappo conclusivo sono stati gli uomini della Lidl e della Visma, che si sono dovuti però arrendere all’alfiere della Groupama FDJ.

