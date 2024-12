Ko

Brutta serata per Kyshawn George.

Swisstxt

Il rossocrociato infatti non solo ha subito una dura sconfitta con i suoi Washington Wizards per 118-87 coi Cleveland Cavaliers, ma ha anche dovuto abbandonare il parquet per infortunio.

Il vallesano ha subito una storta a una caviglia a metà partita e non è più rientrato.

Swisstxt