Shai Gilgeous-Alexander KEY

Per il secondo anno consecutivo Shai Gilgeous-Alexander è stato eletto miglior giocatore (MVP) della stagione regolare di NBA.

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Il canadese, che ha nuovamente preceduto Nikola Jokic nella speciale graduatoria, ha guidato i suoi Oklahoma City Thunder a ben 64 successi in 82 incontri. Intanto nei playoff prosegue il cammino di Cleveland, che ha sconfitto 125-92 i Detroit Pistons nella decisiva gara-7. I Cavaliers hanno così raggiunto i New York Knicks nella finale di Eastern Conference. A Ovest invece si sfideranno i Thunder e gli Spurs.