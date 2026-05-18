  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

NBA Gilgeous-A. scelto come MVP

Swisstxt

18.5.2026 - 08:50

Shai Gilgeous-Alexander
Shai Gilgeous-Alexander
KEY

Per il secondo anno consecutivo Shai Gilgeous-Alexander è stato eletto miglior giocatore (MVP) della stagione regolare di NBA.

SwissTXT

18.05.2026, 08:50

18.05.2026, 08:53

Il canadese, che ha nuovamente preceduto Nikola Jokic nella speciale graduatoria, ha guidato i suoi Oklahoma City Thunder a ben 64 successi in 82 incontri. Intanto nei playoff prosegue il cammino di Cleveland, che ha sconfitto 125-92 i Detroit Pistons nella decisiva gara-7. I Cavaliers hanno così raggiunto i New York Knicks nella finale di Eastern Conference. A Ovest invece si sfideranno i Thunder e gli Spurs.

I più letti

John Travolta dona il suo jet Boeing 707 all'HARS in Australia
È morta Olivia Newton-John, la star di Grease
Trapelata la squadra della Nati per i Mondiali: ecco il piano dell'ASF per mantenere la suspense

Video correlati

Barcelona – Betis 3-1

Barcelona – Betis 3-1

LALIGA | 37ème journée | Saison 25/26

17.05.2026

Sevilla – Real Madrid 0-1

Sevilla – Real Madrid 0-1

LALIGA | 37ème journée | Saison 25/26

17.05.2026

San Gallo – Thun 1:1

San Gallo – Thun 1:1

Super League | 38° turno | stagione 25/26

17.05.2026

Barcelona – Betis 3-1

Barcelona – Betis 3-1

Sevilla – Real Madrid 0-1

Sevilla – Real Madrid 0-1

San Gallo – Thun 1:1

San Gallo – Thun 1:1

Più video

Altre notizie

Golf. Rai trionfa nel PGA Championship

GolfRai trionfa nel PGA Championship

MotoGP. Fratture, interventi d'urgenza e il messaggio dall'ospedale: la drammatica domenica di Alex Marquez e Johann Zarco

MotoGPFratture, interventi d'urgenza e il messaggio dall'ospedale: la drammatica domenica di Alex Marquez e Johann Zarco

Atletica. Record svizzero per Huegli

AtleticaRecord svizzero per Huegli