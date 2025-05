Gilgeous-Alexander Reuters

La guardia dei Thunder Shai Gilgeous-Alexander ha vinto per la prima volta in carriera il premio di MVP della regular season di NBA.

Swisstxt

Il canadese, che ha guidato i suoi al primo posto con tanto di record di franchigia, ha battuto la concorrenza di Nikola Jokic, a cui non è bastato un anno in tripla doppia di media per conquistare il premio per la quarta volta.