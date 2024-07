Simone Biles Keystone

Grande prova di squadra degli Stati Uniti, che sono stati irraggiungibili per la concorrenza e hanno conquistato l'oro con quasi sei punti di vantaggio sull'Italia seconda.

La vittoria delle nordamericane è arrivata anche grazie a un'ottima prestazione di Simone Biles, che ha festeggiato il suo quinto oro olimpico ed è tornata al successo a cinque cerchi dopo la complicata edizione di Tokyo. Per il bronzo, il Brasile è riuscito a superare in rimonta, e per appena due decimi, la Gran Bretagna in seguito al 15,100 ottenuto da Rebeca Andrade al volteggio nell'ultima rotazione.

