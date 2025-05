È scattato a 15km dall'arrivo Imago

Nico Denz si è imposto in solitaria al termine della 18a tappa del Giro d’Italia 2025, corsa su 144km da Morbegno a Cesano con alcune asperità all’inizio seguite da 60km pianeggianti.

Scattato a una quindicina di km dall'arrivo, il tedesco ha preceduto di 1'01» l'italiano Mirco Maestri e il belga Edward Plankaert. In maglia rosa c’è sempre il messicano Isaac Del Toro, che ha un vantaggio di 41» sull’ecuadoregno Richard Carapaz e di 51» sul britannico Simon Yates. Venerdì la lotta per la vetta tornerà certamente ad infiammarsi visto che in programma c'è un tappone alpino.