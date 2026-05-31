Jonas Vingegaard KEYSTONE

Non dovevano cadere ancora grossi verdetti nella 109a edizione del Giro d’Italia se non quello del vincitore dell’ultima tappa.

SwissTXT Swisstxt

E allora al termine dei 131km di Roma ad imporsi in volata è stato Jonathan Milan, che proprio sui titoli di coda ha trovato il primo successo di queste tre settimane.

Lanciato dalla sua Lidl-Trek, l’italiano ha battuto il connazionale Giovanni Lonardi e il francese Paul Penhoet.

Jonas Vingegaard ha potuto godersi la tradizionale passerella conclusiva in tutta tranquillità, al termine della quale ha alzato per la prima volta in carriera il Trofeo Senza Fine.