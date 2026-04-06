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Ciclismo Pogacar conquista per la terza volta il Giro delle Fiandre

Swisstxt

6.4.2026 - 12:43

Tadej Pogacar
Tadej Pogacar
Imago

Con un’altra giornata da cannibale, Tadej Pogacar ha conquistato per la terza volta il Giro delle Fiandre e ha così messo in bacheca la dodicesima Classica Monumento della sua carriera.

SwissTXT

06.04.2026, 12:43

06.04.2026, 13:03

Lo sloveno ha preceduto sul podio Mathieu van der Poel, che si è arreso solo all'ultimo passaggio sull'Oude Kwaremont, e Remco Evenepoel, capace di fare a lungo corsa da solo senza però ricucire lo svantaggio accusato.

Pogacar diventa così il secondo a vincere Milano-Sanremo e Fiandre nello stesso anno dopo Eddy Merckx e può continuare a sognare di conquistare tutte le 5 Monumento in una stagione.

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