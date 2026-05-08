  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ciclismo Giro d'Italia: lo sprint caotico va a Magnier

Swisstxt

8.5.2026 - 16:45

Paul Magnier
Paul Magnier
Reuters

La 109esima edizione del Giro d'Italia si è aperta in Bulgaria con una brutta caduta di massa nell'ultimo chilometro.

SwissTXT

08.05.2026, 16:45

08.05.2026, 16:47

Solo una decina di velocisti hanno lottato per il successo parziale e la prima maglia rosa, andati a Paul Magnier.

Alla fine dei 147 km pianeggianti tra Nessebar e Burgas tutto si è deciso negli ultimi 5 km. La ruota più veloce è stata quella del francese della Soudal Quick-Step, che ha preceduto Tobias Lund Andresen ed Ethan Vernon.

La fuga del giorno è stata animata dall'italiano Manuele Tarozzi e dallo spagnolo Diego Pablo Sevilla, ripresi a poco più di 20 km dal traguardo.

I più letti

Jannik Sinner e il garage da milioni: tra Ferrari, Porsche e il «no» del manager a 18 anni
Vandalizzata l'auto di Stefano De Martino a Milano: «Scritta una parola molto volgare»
Epidemia di hantavirus sulla nave da crociera, siamo di fronte a una nuova pandemia?
Si vende sempre meno alcol nei ristoranti? Ecco la «soluzione» di un locale di Bad Ragaz
Ecco la spiaggia da sogno italiana dove un ombrellone costa 3'000 euro

Altre notizie

Per il rientro a casa. Treni FFS supplementari per i Mondiali di hockey

Per il rientro a casaTreni FFS supplementari per i Mondiali di hockey

Sport. Il Cio revoca il bando olimpico ai bielorussi, ma non alla Russia. Ecco i gravi motivi per cui gli atleti di Mosca restano fuori

SportIl Cio revoca il bando olimpico ai bielorussi, ma non alla Russia. Ecco i gravi motivi per cui gli atleti di Mosca restano fuori

Ciclismo. Domani al via il Giro d'Italia e Vingegaard va a caccia dei magnifici sette

CiclismoDomani al via il Giro d'Italia e Vingegaard va a caccia dei magnifici sette