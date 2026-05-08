Paul Magnier Reuters

La 109esima edizione del Giro d'Italia si è aperta in Bulgaria con una brutta caduta di massa nell'ultimo chilometro.

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Solo una decina di velocisti hanno lottato per il successo parziale e la prima maglia rosa, andati a Paul Magnier.

Alla fine dei 147 km pianeggianti tra Nessebar e Burgas tutto si è deciso negli ultimi 5 km. La ruota più veloce è stata quella del francese della Soudal Quick-Step, che ha preceduto Tobias Lund Andresen ed Ethan Vernon.

La fuga del giorno è stata animata dall'italiano Manuele Tarozzi e dallo spagnolo Diego Pablo Sevilla, ripresi a poco più di 20 km dal traguardo.