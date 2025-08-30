  1. Clienti privati
Glarona Incidente mortale a margine della Festa federale di lotta svizzera

SDA

30.8.2025 - 11:01

La Schwingarena di Mollis, nel Canton Glarona
La Schwingarena di Mollis, nel Canton Glarona
KEYSTONE

Un incidente mortale si è verificato ieri sera a margine della Festa federale di lotta svizzera e giochi alpestri (ESAF) a Mollis (GL): un 33enne è stato investito da un treno tra Netstal e Näfels, nei pressi del campeggio ufficiale dell'ESAF.

Keystone-SDA

30.08.2025, 11:01

Canton Glarona. Al via la tre giorni di Festa federale di lotta svizzera a Mollis

Canton GlaronaAl via la tre giorni di Festa federale di lotta svizzera a Mollis

L'uomo, per motivi sconosciuti si trovava sui binari ed è stato colpito dal treno rimanendo ferito mortalmente, ha comunicato oggi la polizia cantonale glaronese.

L'accesso ai binari vicino al campeggio è circondato da recinzioni alte circa due metri, precisa la nota.

La procura e la polizia cantonale indagano sul motivo per cui l'uomo ha lasciato il sentiero ufficiale e come è riuscito ad andare sui binari nonostante le recinzioni.

Sul treno c'erano circa 40 persone, che non hanno riportato ferite e sono state assistite da un care team.

Il traffico ferroviario nella regione di Glarona è stato interrotto per diverse ore, comportando un ritardo nel rientro a casa per molti partecipanti alla Festa federale di lotta svizzera, secondo un comunicato della notte delle FFS.

Perché?. Critiche e delusione: la Patrouille Suisse non si esibirà al Festival di lotta svizzera

Perché?Critiche e delusione: la Patrouille Suisse non si esibirà al Festival di lotta svizzera

Incidente mortale a margine della Festa federale di lotta svizzera

