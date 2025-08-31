  1. Clienti privati
A Mollis Karin Keller-Sutter promuove i valori della lotta svizzera

SDA

31.8.2025 - 11:03

La Festa federale di lotta svizzera attira sempre un grande pubblico. (foto d'archivio)
Keystone

In occasione della Festa federale di lotta svizzera e giochi alpestri (ESAF) a Mollis (GL), la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter ha promosso i valori che vi vengono vissuti.

31.08.2025, 11:03

La lotta svizzera consente una festa pacifica ed è espressione dell'attaccamento alla Svizzera, ha dichiarato.

Come lottatrice non farei una bella figura, ha scherzato la presidente della Confederazione. Per questo, dovrei crescere di 30 cm e raddoppiare il mio peso, ha affermato Keller-Sutter davanti a 56'500 spettatori nella più grande arena provvisoria del mondo.

Valori quali il rispetto reciproco, la stima e il cameratismo dovrebbero essere maggiormente rappresentati nella Confederazione anche al di fuori dello sport della lotta svizzera. «Attualmente è particolarmente importante restare uniti», ha aggiunto Keller-Sutter in riferimento alle sfide economiche e di politica estera del Paese.

La consigliera federale ha inoltre sottolineato che la Svizzera è affidabile e a volte prevedibile, ma qui si rispetta la legge e si agisce in modo democratico. «Siamo sinonimo di correttezza e rispetto e cerchiamo compromessi».

