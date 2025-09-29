  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dopo 6 anni Gli Europei 2026 di mountain bike torneranno in Ticino

Swisstxt

29.9.2025 - 12:00

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
sda

Gli Europei di mountain bike torneranno in Ticino a sei anni dall’ultima volta. Come nel 2020, la kermesse continentale si svolgerà tra Monteceneri, Rivera e il Tamaro.

SwissTXT

29.09.2025, 12:00

29.09.2025, 12:25

L'annuncio è stato fatto nel contesto di una conferenza stampa di Lugano Region, volta anche alla presentazione dello sviluppo di vari nuovi percorsi nella regione.

Le gare, che dovrebbero svilupparsi su percorsi simili a quelli che incoronarono Nino Schurter e Pauline Ferrand-Prévot, anche se il programma definitivo non è ancora stato pubblicato, avranno luogo tra il 30.07 e il 02.08.

I più letti

Presto bisognerà dire addio a Windows 10, cosa fare se hai questo sistema operativo?
Fine delle rendite vedovili a vita: solo fino al 25mo anno di età del figlio più giovane
Latitante svizzero arrestato al valico di Bizzarone
Ermotti canta «Adieu liebe Schweiz», spopola un video fake su UBS
È normale? Ecco come Trump sta infrangendo le regole senza ritegno e in pubblico

Altre notizie

Golf. L'Europa ha conquistato la sua 45a Ryder Cup

GolfL'Europa ha conquistato la sua 45a Ryder Cup

Paratletica. Oro iridato per Debrunner e Hug ai Mondiali di Nuova Dehli

ParatleticaOro iridato per Debrunner e Hug ai Mondiali di Nuova Dehli

Ciclismo. Pogacar è campione del mondo: «È stata dura»

CiclismoPogacar è campione del mondo: «È stata dura»