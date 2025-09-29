Immagine d'illustrazione sda

Gli Europei di mountain bike torneranno in Ticino a sei anni dall’ultima volta. Come nel 2020, la kermesse continentale si svolgerà tra Monteceneri, Rivera e il Tamaro.

L'annuncio è stato fatto nel contesto di una conferenza stampa di Lugano Region, volta anche alla presentazione dello sviluppo di vari nuovi percorsi nella regione.

Le gare, che dovrebbero svilupparsi su percorsi simili a quelli che incoronarono Nino Schurter e Pauline Ferrand-Prévot, anche se il programma definitivo non è ancora stato pubblicato, avranno luogo tra il 30.07 e il 02.08.