Anno dopo anno, le aziende non solo investono molti soldi, ma anche idee particolarmente creative per i loro spot del Super Bowl. blue News presenta dieci spot di successo degli ultimi anni.

Questo spot pubblicitario della Volkswagen è diventato virale già nel 2011, prima ancora dell'inizio del Super Bowl. Youtube

Hai fretta? blue News riassume per te Oltre che per il famoso spettacolo dell'intervallo e per lo sport in sé, il Super Bowl è noto soprattutto per le sue pubblicità spettacolari.

Le aziende spendono fino a 7 milioni di dollari per uno spot di 30 secondi.

Ecco una selezione delle pubblicità del Super Bowl più leggendarie della storia. Mostra di più

Quest'anno i Seattle Seahawks affrontano i New England Patriots nel Super Bowl LX. La partita si svolgerà al Levi's Stadium in California a aprtire dalle 15h30 locali (le 00h30 di lunedì notte in Svizzera).

Il Super Bowl è considerato uno degli eventi sportivi più grandi e importanti dell'anno, e non solo dagli appassionati di football americano.

Grazie al numero di spettatori a tre cifre - in media oltre 100 milioni negli Stati Uniti e circa 150 milioni in tutto il mondo - anche numerose aziende dei più svariati settori vedono un grande potenziale per far conoscere meglio il proprio marchio e ottenere un maggiore successo con la pubblicità.

Per assicurarsi uno spazio adeguato per la pubblicità del Super Bowl durante le numerose pause della partita, vengono sostenuti costi enormi.

Per 30 secondi di pubblicità vengono pagati circa sette milioni di dollari (circa 6,1 milioni di franchi svizzeri). Per il Super Bowl vengono prodotti spot elaborati con la partecipazione di superstar.

Chi ha questa capacità e può raggiungere molti nuovi potenziali clienti durante il grande evento di solito propone qualcosa che rimane impresso nella mente degli spettatori.

L'obiettivo deve essere quello di far sì che il vostro spot si distingua dal resto dei numerosi spot.

blue News mostra chi ha avuto particolare successo in questo senso in passato.

«Cream your face» - Noxzema

Per il settimo Super Bowl del 1973, Noxzema utilizzò per la prima volta le celebrità e girò il proprio spot con la star del cinema Sarah Fawcett e la leggenda del football Joe Namath, che aveva vinto il Super Bowl nel 1969 come quarterback dei New York Jets.

Quattro anni dopo, si fece insaponare con la schiuma da barba dall'attrice protagonista delle «Charlie's Angels».

Noxzeme ha dato il via a una tendenza. Da allora, anche altri marchi hanno iniziato a inserire volti di celebrità nelle loro pubblicità.

Joe Greene «cattivo» - Coca-Cola

Durante la sua carriera, Joe Greene è stato a lungo considerato il «giocatore più cattivo» della NFL.

Nella pubblicità della Coca-Cola, tuttavia, mostra un lato completamente diverso di sé e diventa molto educato grazie alla presenza di un bambino.

Lo spot è diventato un classico assoluto e in seguito è stato ripreso anche con superstar di altri sport, come Diego Armando Maradona nel 1983.

«Sledgehammer» - Apple

Lo spot pubblicitario di Apple per il Super Bowl del 1984 fece molto discutere, e questo era l'obiettivo.

Basato sul romanzo classico «1984» di George Orwell, lo spot mostra scene cupe di un'apocalisse. Il tutto si conclude con l'annuncio che l'azienda lancerà il suo computer sul mercato quest'anno.

Girato sotto la direzione del regista di «Blade Runner» Ridley Scott, lo spot sembra più un cortometraggio.

«La resa dei conti» - McDonald's

McDonald's ha perseguito una strategia rischiosa quando ha ideato uno spot pubblicitario sul basket per l'evento clou del football americano del 1993.

In «The Showdown» (titolo nella versione originale), i due rivali Michael Jordan e Larry Bird si sfidano in sfide auto-inventate. Impegnati in un'epica quanto assurda sfida a H-O-R-S-E (una gara di tiri impossibili) con in palio un Big Mac e una porzione di patatine fritte.

Il motto: «Nient'altro che rete». («Nothing but net» in inglese) divenne un tormentone culturale globale subito dopo la messa in onda.

«Il tuo cuore traditore» - Pepsi

Nello spot della Pepsi per il Super Bowl del 1996, un dipendente della grande rivale Coca-Cola viene sorpreso al lavoro mentre gusta una Pepsi. Una clip relativamente semplice, ma di sicuro impatto.

«Il tuo cuore traditore» («Your Cheatin' Heart») è considerato uno degli spot migliori di sempre, ha vinto il primo posto nell'USA Today Ad Meter.

«Rispetto - Non dimenticheremo mai» - Budweiser

Nel 2002, la marca di birra «Budweiser» ha optato per un clip pubblicitario che è stato mostrato solo una volta e solo al Super Bowl, circa cinque mesi dopo l'attacco al World Trade Center di New York dell'11 settembre 2001.

Nello spot patriottico, i cavalli Clydesdale, marchio di fabbrica dell'azienda, piangono le vittime.

Per volere dell'azienda, il video andò in onda una sola volta a livello nazionale per evitare che sembrasse una manovra commerciale. Per realizzarlo fu necessaria l'autorizzazione speciale dell'allora sindaco Rudy Giuliani per sorvolare la città con gli elicotteri.

«Tu non sei tu quando hai fame» - Snickers

«Non sei tu quando hai fame». Lo slogan dello spot Snickers Super Bowl del 2010 è poi arrivato in Svizzera. Nel corso degli anni, questa clip è stata realizzata con una grande varietà di cast.

Nella versione originale del 2010 era presente l'attrice Betty White, all'epoca 88enne, che nello spot gioca una partita di football nonostante l'età avanzata e si imbatte prontamente in un placcaggio a tutta forza.

«Che la forza sia con te!» - Volkswagen

Questa pubblicità della Volkswagen è diventata un successo virale nel 2011 ancora prima del calcio d'inizio.

Ispirato all'universo «Star Wars», un bambino mette alla prova i suoi poteri soprannaturali, ma senza successo.

Finché non ci prova con la VW del padre...

«Say My Name» - Esurance

La compagnia assicurativa «Esurance» ha dato prova di grande creatività nel 2015, quando il personaggio principale della serie di successo «Breaking Bad» ha incarnato anche il protagonista del proprio spot per il Super Bowl.

Walter White (interpetato da Bryan Cranston) dà a un cliente un farmaco sbagliato. «Esurance» promette che questo non può accadere con loro.

«Amazon Echo» - Amazon

In questo spot del Super Bowl, «Amazon» mostra le insidie dell'uso del programma di controllo vocale «Alexa».

Gli altoparlanti Bluetooth «Amazon Echo» hanno senso come altoparlanti. Ma non come microonde, collare per cani o vasca idromassaggio. Harrison Ford lo sa bene.