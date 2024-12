Annata da incorniciare Imago

anno sul massimo circuito internazionale femminile.

Swisstxt

Golf:già nominata miglior esordiente nel Ladies European Tour e poi prima nell'Ordine di Merito, la svizzera Chiara Tamburlini è stata scelta quale giocatrice dell’ La 25enne sangallese in questa stagione ha collezionato tre successi con le affermazioni nei Ladies Open in Sudafrica, in Francia e a Taiwan.

Swisstxt