Gout Gout
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Due giovani stelle dello sport mondiale devono fare i conti con seri infortuni che ne condizionano le stagioni.
Il velocista australiano Gout Gout, 18 anni, ha riportato uno strappo parziale al tendine della coscia sinistra durante un allenamento a Brisbane. Per lui il 2026 è già finito.
Dal canto suo Connor Bedard, stella dei Chicago Blackhawks e prima scelta assoluta del draft 2023, è stato operato a una spalla dopo una caduta contro la balaustra durante una partita.
Il 20enne canadese salterà l'inizio della NHL e resterà fermo per quattro mesi. Il suo rientro è previsto per novembre.