A un anno dai campionati del mondo di freestyle tenutisi in Engadina, gli organizzatori comunicano di aver chiuso i conti con il debito di 4,7 milioni di franchi saldato, dato che alcuni partner hanno rinunciato ai loro crediti.
«Le difficoltà finanziarie rappresentano un elemento negativo, per cui ci rammarichiamo molto. Per questo motivo è importante che abbiamo assunto insieme la nostra parte di responsabilità e abbiamo trovato una soluzione sostenibile», ha dichiarato il presidente della manifestazione sportiva, Sigi Asprion, citato in un comunicato.
L'organizzazione è riuscita a evitare il fallimento, trovando soluzioni con diversi partner. Il Comune di St. Moritz ha rinunciato ad esempio a gran parte del credito ponte di due milioni di franchi e i gestori dei due impianti di risalita Corvatsch e Engadin St. Moritz Mountains a diverse richieste di pagamento. Pure i Comuni della Regione Maloja e l'ente turistico Engadin Tourismus hanno contribuito a risanare i conti.
Analisi per imparare dagli errori
Nel comunicato gli organizzatori sottolineano l'impatto che l'evento ha avuto sulla regione. Le gare avrebbero generato un valore aggiunto di oltre 40 milioni di franchi e generato circa 50'000 pernottamenti aggiuntivi. Ciò ha fatto segnare un record nel mese di marzo agli albergatori. L'evento ha inoltre raggiunto circa 300 milioni di telespettatori.
Malgrado le cifre a prima vista confortanti, il Consiglio comunale di St. Moritz ha deciso di far analizzare l'evento. Da una parte per imparare dagli errori commessi e dall'altra per capire effettivamente l'impatto economico di questo evento sulla regione.
Durante i campionati, durati due settimane, 900 sportivi si sono sfidati in 17 discipline, come ad esempio slopestyle, halfpipe, big air, slalom gigante parallelo, slalom parallelo, areals e moguls. Le competizioni si sono tenute nei comprensori del Corviglia, del Corvatsch e all'ex trampolino olimpico di St. Moritz.